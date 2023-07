Onderwijs Leeuwarden telt 106 vacatures: in hele provincie één op acht klassen mogelijk zonder leraar

Schooldirecteuren in Leeuwarden kunnen nog niet met een gerust hart op vakantie. Eerst moeten ze voor het nieuwe leerjaar 106 nieuwe collega's vinden, blijkt uit berekeningen op basis van cijfers van vacaturesite Indeed. In de hele provincie Friesland dreigt één op de acht klassen het nieuwe schooljaar zonder leraar te moeten starten.