Oosterlittens 2 verslaat VV Dronrijp 2

MKB Noord en reizigers­ver­e­ni­ging Rover bezorgd over maatregel ProRail: Zorg voor een alterna­tief

MKB Noord is bezorgd over de maatregel van spoorbeheerder ProRail om het werk aan het spoor vaker overdag en doordeweeks te gaan doen. Naar verwachting is dat volgend jaar vooral te merken in het noorden van het land. ,,Bedrijven willen heel graag dat medewerkers en jonge mensen naar hun werk en leerplekken kunnen komen. Dat is nu al een uitdaging bij ons in de kleinere gebieden’’, zegt Joyce Walstra, voorzitter van de noordelijke ondernemersorganisatie.