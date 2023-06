Portefeuilles verdeeld door kandidaat-gedeputeerden Friesland

Geld voor stikstof­maat­re­ge­len boeren in het noorden: ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’

Boeren in de drie noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe kunnen vanaf woensdag een aanvraag indienen voor advies over maatregelen voor het verminderen van de stikstofuitstoot. Zowel het advies als maatregelen tegen de uitstoot worden deels gesubsidieerd door de provincies. ,,Per bedrijf moet de uitstoot met ongeveer 20 procent worden verminderd”, aldus de Friese gedeputeerde Klaas Fokkinga.