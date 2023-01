Spits Bjorn Johnsen traint op proef mee bij SC Cambuur

Nederlands paspoort voor Joana Duarte en zoon, maar niet met Friese eed: ‘Ik swar dat ik de grûnwetli­ke oarder fan it Keninkryk Nederlân respektear­je’

De Portugese Joana Duarte en haar zoon Gaspar hebben eindelijk een Nederlands paspoort gekregen. Ze wonen sinds 2015 in Leeuwarden. De officiële eed hoopte moeder Duarte vandaag in het Fries af te mogen leggen, maar die was niet geldig.

18 januari