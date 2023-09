Onderzoe­kers zien zeegras­veld Waddenzee explosief groeien: ‘Grootste herstellen­de zeegras­veld ter wereld’

Een aangeplant zeegrasgebied in de Waddenzee bij de zandplaat Griend groeit in rap tempo door. In het afgelopen jaar verdubbelde de totale omvang van het verspreidingsgebied van de plantjes bijna. Dat ging van 650 naar ruim 1250 hectare (12,5 vierkante kilometer), laat Rijkswaterstaat weten. Volgens onderzoeker Laura Govers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), die bij het project is betrokken, is het inmiddels ‘het grootste herstellende zeegrasveld ter wereld’. Het aantal planten groeide er van 1 miljoen naar circa 1,2 miljoen.