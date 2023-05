Vandaag helder weer in Leeuwarden

Vrouw overleden na val in klimhal in Leeuwarden

Een klimster is maandagavond na een val van ongeveer 5 meter hoogte overleden in Klimcentrum Noardwand in Leeuwarden. Het zou gaan om een ervaren klimmer, die aan het klimmen was in gezelschap van twee andere ervaren klimmers. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er op het moment van het ongeluk aanwezig waren in de klimhal.