20.000 schelpen geteld op schelpenteldag van Naturalis

Er was een kaart beschikbaar met daarop de 26 meest voorkomende schelpen in Nederland. Er waren ook bijzondere vondsten die niet op deze kaart staan. ,,Iemand riep dat er een pelikaansvoet is gevonden, een slakkensoort die zeldzaam is. Als dat wordt bevestigd zou dat een hele mooie vondst zijn”, zegt Bart Braun van Naturalis. In Ouddorp in Zuid-Holland werd een tere hartschelp gevonden. ,,Die komt voornamelijk voor in Zuid-Europa en lijkt bezig met een opmars naar Nederland.”