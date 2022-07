24 woningen ontruimd na brand in appartementencomplex Sassenheim

Bij een brand in een appartement aan de Hofstraweg in Sassenheim is in de nacht van vrijdag op zaterdag veel rook vrijgekomen. Leidsch Dagblad meldt dat 24 woningen moesten worden ontruimd. Eén van die woningen is onbewoonbaar verklaard.