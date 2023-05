Advies aan Universiteit Leiden: hang schilderij van rokende mannen op prominente plek, met context erbij

Zes deskundi­gen buigen zich over toekomst schilderij van rokende mannen op Universi­teit Leiden

Zes deskundigen gaan zich vanaf nu, op verzoek van de universiteit van Leiden, in een speciale commissie buigen over de toekomst van met name een kunstwerk van kunstenaar Rein Dool. Het schilderij van een volledig mannelijk en sigaren rokend bestuurscollege van de Leidse universiteit uit de jaren 70 werd vorige maand uit een van de vergaderzalen van de universiteit verwijderd door medewerkers die het niet meer van deze tijd vonden. Het veroorzaakte commotie tot in de Tweede Kamer aan toe.