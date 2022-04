Agenten schieten gericht op bestelbusje, inzittende mogelijk gevlucht

,,Er is afgelopen nacht inderdaad een incident geweest waarbij er door ons geschoten is op een bestelbusje”, aldus een woordvoerder. Op verdere details wil de politie nog niet ingaan, later vandaag wordt er meer informatie naar buiten gebracht.

Drugsverdachten rijden tweemaal in op politie tijdens achtervolging in Katwijk

Op beelden van de NOS zijn vijf kogelschoten te zien in de voorkant van het witte busje, dat van een glazenwassersbedrijf zou zijn. De politie zou geschoten hebben nadat het busje in Oegstgeest en Sassenheim meerdere keren op hen inreed.



De agenten achtervolgden de inzittende in eerste instantie na een melding van een mishandelingen. De inzittende zou in Sassenheim zijn uitgestapt en te voet gevlucht zijn. De verdachte wordt met onder meer een politiehelikopter gezocht. Deze informatie is nog niet officieel bevestigd.



Een van de agenten werd door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet verder behandeld te worden.