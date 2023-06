Auto vat vlam tijdens rijden en brand uit in Leiden, bestuurder weet voertuig te ontvluchten

Lieve Rachel Dat was een mooie boot, die Hr. Ms. Mercuur. De vondst van asbest deed het schip de das om

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (11) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer gaat het over een start van het haringseizoen, het eerste happen van haring en zijn ontdekking van de puberteit, ook van hemzelf.