Beachkoppel Brouwer en Meeuwsen verliest finale eerste Elite 16

In Hazerswou­de gevonden Romeinse munten te zien in Rijkmuseum voor Oudheden

De Romeinse munten die begin 2022 gevonden werden in Hazerswoude zijn tot en met 15 juni 2022 te bewonderen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het gaat om 21 zilveren en 1 bronzen munt, ook is er een gebroken mantelspeld. Waarschijnlijk zaten de munten samen in een zakje dat was dichtgemaakt met de mantelspeld. Dat schrijft Sleutelstad.

24 maart