Bedrijf Katwijk ontruimd na chemische reactie tussen twee stoffen, tientallen werknemers op straat

Vrouw verricht heldendaad na ongeluk in Woubrugge

Een vrouw heeft dinsdagochtend in Woubrugge een heldendaad verricht. Zij passeerde een verkeersincident waarbij een auto op zijn kop in een sloot terecht was gekomen. De vrouw bedacht zich geen moment en sprong de sloot in om de bestuurder te helpen.

18 oktober