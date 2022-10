Behulpzame voorbijganger begint met blussen van woningbrand in Noordwijkerhout

Weekend van de Wetenschap drukbe­zocht en succesvol: ‘Feedback was beter dan ooit’

De organisatie van het Weekend van de Wetenschap kijkt terug op een ‘heel fijne en drukbezochte editie’, aldus een woordvoerder. Zo’n 270 organisaties deden dit weekend mee. Onder meer bij Naturalis in Leiden, Zeehondencentrum Pieterburen, ruimtevaartcentrum ESTEC in Noordwijk en bij de Volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel konden bezoekers binnen een kijkje nemen.

3 oktober