Bestelbus met mogelijk gestolen motor te water in De Zilk

Het voertuig raakte rond 2.00 uur te water. De automobilist sloeg een ruit in, klom uit de wagen en ging ervandoor. Een duiker van de brandweer heeft gezocht in het water, maar heeft niemand aangetroffen. Er werd een zoekactie naar de bestuurder gestart. De politie heeft hem later in de directe omgeving aangetroffen. De man is in een ambulance nagekeken. Daarna is hij aangehouden en naar het politiebureau gebracht. De bestelbus is uit het water gehaald en in beslag genomen.