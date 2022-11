Bestuurder vergeet voertuig op handrem te zetten, auto te water in Valkenburg

DNA-onderzoek bewijst eeuw later: Siberische klapekster was hier

DNA-onderzoek heeft na meer dan een eeuw duidelijk gemaakt dat Nederland op zijn minst één keer is bezocht door een Siberische noordelijke klapekster. Deze vogels broeden in het oosten van Siberië en waren voor zover bekend nog nooit gezien in ons land. Nu blijkt alsnog uit onderzoek van het Naturalis Biodiversity Centre, dat er in 1909 eentje in Noord-Brabant aan zijn einde is gekomen.

23 oktober