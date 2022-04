Bestuurder verliest controle over stuur op A44, gewond naar het ziekenhuis

Dit schrijft het Leidsch Dagblad. De weggebruiker raakte daardoor van de eigen weghelft af en reed daarna twee af- en toeritten over. Het is nog niet bekend hoe de bestuurder de macht over het stuur heeft kunnen verliezen.



De automobilist, die uit de richting van Wassenaar kwam rijden, reed met een hoge snelheid op het moment van het incident. Uiteindelijk kwam het voertuig in de berm met een harde klap tot stilstand.



Hoe erg het slachtoffer eraan toe is, is nog niet duidelijk. Een ambulance heeft de bestuurder naar het ziekenhuis gebracht, een berger heeft de auto geborgen.