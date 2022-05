Bevrijdingsdag 2022 in Leiden: dit kun je allemaal doen

Volledig scherm © Hollandse Hoogte / ANP

Bevrijdingsfestival Leiden

Op het Ambachtsplein (naast het Nieuwe Energie gebouw) is de allereerste editie van het Bevrijdingsfestival Leiden. Je kunt helemaal in de silent disco. Met je koptelefoon kies je uit een van de drie kanalen met verschillende soorten muziek. Het festival is verdeeld in twee shifts: de middag (van 12.00 tot 17.00 uur) of de avond (van 18.00 uur tot 23.00 uur).

Unity NL on Tour

Ga jij voor de Hollandse meezingers op Bevrijdingsdag? Dan moet je een kijkje nemen bij Unity NL on Tour: op het Bevrijdingsplein (bij winkelcentrum Luifelbaan) treden maar liefst 25 artiesten gratis op. Om 10.30 uur beginnen de eerste optredens en naast muziek is er ook kinderkermis en braderie. Genoeg te beleven dus.

Bevrijdingsfeest

De altijd gezellig braderie rond de Herenstraat, Doezastraat en Van der Werffpark is dit jaar weer terug. De braderie begint met een muziekpodium op de Herenstraat (aan de kant van de Koninginnelaan). Via de gezellige vrijmarkt loop je naar de terrassen op de Doezastraat of de foodtrucks in het Van der Werffpark.

Kinderrommelmarkt

Bij speeltuin Westerkwartier viert het Leids steunloket migranten de vrijheid met een kinderrommelmarkt. Je kunt lekker struinen en zoeken naar leuke koopjes of natuurlijk zelf met je kids de zolder opruimen en spullen verkopen. De markt duurt van 15.30 tot 19.30 uur.

Bambu x Ongekend

Wil jij de vrijheid tot in de late uurtjes vieren. Dan moet je bij Gebroeders de Nobel zijn voor een lekker feestje van Bambu en Ongekend. Je kaartje kost 12,50 euro.

