Bewoner vastgebonden bij gewapende woningoverval Leiden

Van Riessen grijpt op WK baanwiel­ren­nen naast brons op sprint

Laurine van Riessen is er bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines net niet in geslaagd een medaille te veroveren op de sprint. In de strijd om het brons legde ze het af tegen de Duitse Emma Hinze, de titelverdediger.

15 oktober