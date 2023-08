Bezoekersrecord voor Hortus Botanicus in Leiden

Met video Het kan tien jaar duren, maar hij bloeit nu twee hele dagen: me­ga-penisplant lokt publiek naar Leiden

Een primeur voor de Hortus Botanicus in Leiden: voor het eerst staat in Nederland de penisplantensoort Amorphophallus gigas in bloei. Bijzonder, want het kan wel tien jaar duren voordat de plant in bloei gaat.