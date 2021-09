Biergooier jaagt hitzanger Mart Hoogkamer van podium

Met z’n allen zwemmen in Bacardi lemon

9 september TILBURG - Uitverkocht! Een tafereel dat ze heel lang niet hebben gezien in het Reeshofpark: 750 festivalgangers die feesten op muziek. Het ging los donderdagavond, even lekker hard meeblèren met de hit die Mart Hoogkamer vanaf het podium over de hoofden uitstrooit: ‘Ik ga zwemmen in Bacardi lemon. Een echte tijger is niet te temmen’.