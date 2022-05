Binnenstad Leiden dit weekend niet bereikbaar door marathon

Dit deelt de gemeente Leiden. Ook is het vanwege het evenement moeilijk om in de stad te parkeren. Wie niet meeloopt tijdens de marathon maar wel graag wil kijken, kan het beste fietsend, lopend of met het openbaar vervoer naar de sleutelstad toe komen.



Wie toch graag met de auto naar Leiden komt, kan parkeren in de Lammermarktgarage of de Garenmarktgarage. Wie met de trein naar Leiden reist moet ook scherp zijn. Vanuit de richting Utrecht en Woerden geldt er aankomend weekend namelijk een vertraging van een half uur richting Leiden. De NS adviseert reizigers om via Schiphol te reizen.