Binnenstad Leiden gehuld in duisternis voor avond sterrenkijken

De binnenstad van Leiden was gisteravond gehuld in duisternis voor een avond sterrenkijken. Anderhalf uur lang ging de straatverlichting uit en werden duizenden inwoners gevraagd hun lichten te doven zodat de hemel kon worden bewonderd. Bewolking verhinderde het zicht, maar dat mocht de pret bij de organisatie niet drukken.

Voor het kunstproject Seeing Stars Leiden van initiatiefnemer Daan Roosegaarde werd tussen 22.00 en 23.30 uur de verlichting in het centrum van de stad gedoofd. Leidenaren konden zich in afwezigheid van kunstlicht vanuit de binnenstad en tussen de wolken door vergapen aan de talloze sterren en planeten Jupiter en Saturnus. Op tien plekken in de stad stonden sterrenkundigen met telescopen om de aanwezigen toelichting te geven op het heelal.

,,Nog nooit eerder is op deze schaal in een stad het licht uitgezet om de sterren te zien”, zegt Roosengaarde. ,,Door het licht weg te halen, zien we de sterren weer. In een tijd waarin overheden over de hele wereld oproepen om stroom te besparen, laat Seeing Stars de schoonheid van schaarste zien.”

Volgens de ‘trotse’ Leidse burgemeester Henri Lenferink is het project goed verlopen. ,,Het licht ‘uit’ zetten is niet zo eenvoudig als het lijkt. We hebben vooraf veel werk moeten verzetten om dit voor elkaar te krijgen waarbij we ook goed naar de veiligheid hebben gekeken. Het vraagt wat lef om dit project in een stad als Leiden uit te voeren.”

