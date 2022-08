Brand op dakterras veroorzaakt schade bij fietsenwinkel

Politie waarschuwt voor stukjes gefrituur­de spons in Roomburger­park: ‘Pas op voor uw honden’

De politie waarschuwt hondeneigenaren via haar social media voor stukken gefrituurde spons in het Roomburgerpark in Leiden. Honden kunnen dit aanzien voor iets lekkers, waarna ze het opeten en de sponzen in de maag uit kunnen zetten.

4 augustus