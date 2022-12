Brand uitgebroken in magazijn van restaurant in Leiden

Volt doet voor eerst mee aan Statenver­kie­zin­gen, in 8 provincies

Volt doet voor het eerst mee met de verkiezingen voor Provinciale Staten, in acht van de twaalf provincies. De nieuwe Statenleden kiezen de leden voor de Eerste Kamer, waar Volt nu niet is vertegenwoordigd. De partij gaat zich richten op klimaattransitie, woningbouw en een goed politiek klimaat, heeft Volt gisteravond bekendgemaakt, samen met de lijsttrekkers in de acht provincies.

