Brommerrijder geschept en meegesleurd door auto in Leiden

Indonesië vraagt om teruggave van topstukken uit museum Naturalis

Indonesië vraagt Nederland om de teruggave van acht kunststukken en natuurwetenschappelijke collecties, waaronder de unieke collectie-Dubois die in museum Naturalis is tentoongesteld. De lijst met stukken is al ‘enige tijd geleden’ met de Nederlandse regering gedeeld, meldt een woordvoerder van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) naar aanleiding van berichtgeving van Trouw.

18 oktober