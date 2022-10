Burgemeester Leiden wil overname crisisopvang door COA niet per 1 januari: ‘Het is niet realistisch’

De crisisnoodopvang van asielzoekers gaat per 1 januari waarschijnlijk nog niet van de veiligheidsregio’s terug naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De burgemeesters in het Veiligheidsberaad zijn nog niet helemaal tevreden met het plan van het Rijk en het COA om de huisvesting over te nemen. ,,Wij zijn er nog niet helemaal. Het is niet realistisch dat alles per 1 januari over is”, zegt vicevoorzitter Henri Lenferink maandagmiddag na een overleg met staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid).