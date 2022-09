Busje in botsing met auto op kruising Churchilllaan en Haagweg in Leiden, één gewonde

Indiëmonu­ment in Leiden opnieuw doelwit vandalen, beklad met witte verf

Het Indiëmonument in Leiden is opnieuw het doelwit geweest van vandalen. Het herdenkingsmonument is met witte verf beklad. De VVD in Leiden wil dat de gemeente aangifte doet van de bekladding. Dat schrijft Sleutelstad.

12 september