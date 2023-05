CBR ziet gemiddelde wachttijd voor praktijkexamen dalen

Heb je last van hooikoorts? Dan is er deze maand goed en slecht nieuws

Branderige ogen, snotneuzen en hoestbuien. Veel mensen hebben last van hooikoorts. De afgelopen weken was het voor de meesten dan ook afzien vanwege de grote hoeveelheid pollen in de lucht. Toch is er goed nieuws, de lucht wordt de komende dagen namelijk een stuk schoner.