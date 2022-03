Dat wordt omrijden: deze Leidse brug is deze zomer twee maanden dicht

We leren in Leiden zo langzamerhand goed omgaan met wegwerkzaamheden en omleidingen, want het zijn er nog al wat. Toch is het nooit fijn als je om moet rijden. Zeker niet als je er niet op voorbereid bent. Wie niet van heel onaangename verrassingen houdt, kan deze maar beter even in de agenda noteren: de Wilhelminabrug is deze zomer twee maanden dicht.

Van 7 juni tot 14 augustus kan de Wilhelminabrug niet worden gebruikt. Dat komt, omdat de brug moet worden onderhouden. Dat wordt één keer in de twaalf jaar gedaan door de provincie Zuid-Holland. De laatste keer was in 2010, dus dit jaar moet het weer gebeuren.

Waarom helemaal dicht?

De brug wordt helemaal afgesloten voor verkeer, omdat het beweegbare gedeelte van de brug eruit wordt gehesen. Het onderhoud vindt plaats in een loods, omdat het beter is om dit soort werkzaamheden overdekt te doen. We horen je denken: is twee maanden dan niet overdreven lang? Je gevoel zegt van wel, maar omdat er ook veel moet gebeuren aan het stalen gedeelte van de brug, is het helaas echt noodzakelijk.

Omrijden

Voor fietsers valt het mee. Die kunnen via de Julius Caesarbrug een paar honderd meter verderop over het water heen. Auto’s moet verder omrijden via de Lammebrug of de Zijlbrug. Ook boten moeten rekening houden met een afgesloten vaarweg op een aantal dagen, namelijk: 7 tot en met 9 juni en 25 juli tot en met 27 juli. Van 28 juli tot en met 12 augustus geldt er voor boten een hoogtebeperking van 2.50 meter.

Nu maar hopen dat je dit niet vergeet en begin juni alsnog voor een dichte (of juist open?) brug staat. We zorgen rond die tijd nog wel even voor een herinnering.

