Deze drie kerstmarkten kun je óók bezoeken in Leiden

De gezellige kerstmarkt die jaarlijks tijdens de Winter Wonder Weken in het centrum van Leiden wordt georganiseerd, is je natuurlijk niet onbekend. Maar wist je dat je deze december ook drie andere kerstmarkten kunt bezoeken?

Kerstmarkt in de Kooi

Niet voor niets is Kerst in de Kooi zo’n bekend lied in Leiden: in de Kooi kun je namelijk heel goed de feestdagen vieren. Op zaterdag 17 december vindt er een kerstmarkt plaats in winkelcentrum Kooiplein. Er is muziek, entertainment en er zijn lekkere hapjes. Kinderen kunnen zich uitleven op het knutselterras of op het springkussen.

Kerstmarkt in de Kopermolen

In winkelcentrum de Kopermolen in de Merenwijk, kun je ook genieten van een kerstmarkt. Namelijk op vrijdag 9, zaterdag 10, vrijdag 16 en zaterdag 17 december. De markt wordt gehouden tussen 11.30 u en 17.30 uur.

Inventaris kerstmarkt

Zet zaterdag 24 december in je agenda. Op die dag is er een inventaris sale in het Slachthuis in Leiden. Alles wordt verkocht tijdens deze kerstmarkt: servies, stoelen, tafels en lampen. Ook grotere apparatuur zoals vitrines en vriezers mogen de deur uit. Deze inventaris kerstmarkt is te bezoeken tussen 12.00 u en 16.00 uur. Meer over dit event lees je hier.

