Deze Leidse evenementen mag je deze zomer niet missen

We kunnen deze zomer eindelijk weer alles vieren wat er te vieren valt. We mogen dus geen feestje missen. Zet daarom al deze leuke dingen in Leiden maar even in je agenda.

Biggg Singelpark Festival

Tijdens dit festival op zondag 12 juni staan er sfeervolle concertjes en theateracts op verschillende punten langs het prachtige Singelpark. De muziekstijlen zijn verrassend (van wereldmuziek tot klassiek, pop en jazz) en er zijn een aantal Leidse artiesten van de partij zijn. Ook is er een speciaal kinderprogramma.

Pop-up Padel

Wij spiekten even in de agenda van de gemeente en daar zagen we in pop-up padel evenement in het Ankerpark staan. Dat betekent dat je van 20 juni tot en met 1 juli kan kennismaken met deze sport op een gave locatie midden in de stad.

Leidse Lakenfeesten

Dit is een handenwrijvertje, want we kunnen eindelijk weer los tijdens de Lakenfeesten van 24 tot en met 26 juni. We trappen natuurlijk af met de Peurbakkentocht op vrijdag. Na de boottocht is er een eindfeest op het Stadhuisplein en ook op zaterdagavond kun je weer dansen voor het Stadhuis. Verder kun je je verheugen op de zomerkermis en de nostalgische kermis, die het hele weekend op de Beestenmarkt en het Pieterskerkplein staan. Op zaterdag is ook nog de traditionele drakenbootrace.

Singelpark Diner

Eten tijdens de Lakenfeesten deden we normaal altijd bij Leiden Culinair. Dit jaar is voor het eerst het Singelpark Diner op 25 en 26 juni. Negen restaurants hebben heerlijke happen klaargemaakt voor een gezellige wandeling langs de Singels.

Leids Genootschap

Dit fijne festival aan de Klinkenbergerplas is op 2 juli. Onder andere Yung Felix is van de partij.

Werfpop

Op zaterdag 9 juli staat er een heerlijk feestje in de Leidse Hout op het programma. En er komen al heel wat grote namen: Kraan, S10, Jett Rebel en the Vices bijvoorbeeld. Een kaartje kost 7,50 euro.

Puur festival

Zet 30 juli in Park Landskroon ook maar in je agenda: dan is het weer tijd voor Puur Festival. Hieronder zie je de eerste namen die langskomen.

