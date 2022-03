Dit is waarom de Steenstraat en Stationsweg de Stijfselbaan genoemd werden

We hadden het antwoord al bijna verklapt. Als je in die tijd namelijk verkering zocht, ging je naar de Stijfselbaan. Vrijgezellen gingen daarom helemaal pico bello die straten in. Als jonge man poetste je van te voren je schoenen, spoot je lak in je haar en zorgde je ervoor dat je blouse van te voren werd gesteven. De boorden van een overhemd werden in het stijfsel gezet, zodat het hemd daarna perfect zat. Ook stelletjes en jonge vrouwen wandelden er graag stijf gearmd in hun piekfijnste outfits. Hierom werden die straten in de volksmond de Stijfselbaan genoemd.