Dit is waarom postduiven ervoor hebben gezorgd dat we in Leiden jaarlijks 3 oktober kunnen vieren

indebuurt LeidenOp het Rapenburg hangt aan een gevel van een woning een wapenschild met postduiven. Onze vertelvader Willem is hier heel enthousiast over. Bij zijn eerste biertje op 3 oktober proost hij altijd op zijn naamgenoot Willem, die daar in 1574 woonde. Zonder deze dappere Leidenaar hadden we namelijk helemaal geen 3 oktober kunnen vieren, denkt onze Willem.

Omdat Leiden tijdens de 80-jarige oorlog de kant van Willem van Oranje had gekozen, werd de stad belegerd door de Spanjaarden. Zij wilden de sleutelstad uithongeren. In september 1574 was er nog nauwelijks eten en de mensen aten toen zelfs ratten. Van de 18.000 inwoners waren er inmiddels 6000 overleden aan de pest en van de honger.

De bevolking klaagde steeds meer en burgemeester Van der Werff zag een humanitaire ramp op zich afkomen. Hij stelde voor om te gaan onderhandelen met de Spanjaarden voor overgave van de stad Leiden. Onder andere stadssecretaris Jan van Hout wilde hier niet van horen. Hij stelde dat Willem van Oranje beloofd had om Leiden te bevrijden. Daarom moest hij per brief laten weten hoe lang dat nog zou duren.

Smokkelen

Hiervoor waren postduiven nodig. Op het Rapenburg woonde duivenbezitter Willem Cornelisz. Hij was organist in de Pieterskerk en daarom werd hij ook wel Willem Speelman genoemd. Aan hem werd gevraagd of hij zijn duiven door de Spaanse linies naar Delft wilde smokkelen; naar Willem van Oranje.

Willem Speelman moest aan Willem van Oranje vragen een brief te schrijven voor de Leidse bevolking en deze met zijn postduiven in Leiden laten bezorgen. Speelman deed dit. Midden in de nacht ging hij op pad. Hij hoefde niet helemaal naar Delft want bij Zoetermeer lagen de Watergeuzen al te wachten tot het water zou stijgen.

Redding nabij

Admiraal Lodewijk van Boisot schreef twee brieven namens Willem van Oranje. Op 28 september 1574 ontving Leiden de eerste brief, een dag later de tweede. De brieven werden voorgelezen aan de bevolking. De inhoud kwam er op neer: “Leiden, houd stand; jullie redding is nabij.” Leiden hield stand en in de nacht van 2 op 3 oktober steeg het water. De Spanjaarden namen de vlucht. Zonder slag of stoot voeren de Watergeuzen Leiden binnen. De stad was gered en 3 oktober ‘was geboren’.

De duivenpost-brieven liggen in museum De Lakenhal. De duiven werden opgezet en hebben lange tijd de Leidse burgemeesterskamer gesierd. In de Franse tijd zijn ze weggegooid, want de Fransen vonden ze stinken.

Van Duivenbode

Willem Speelman mocht zich sindsdien ook ‘ Van Duyvenbode’ gaan noemen. In Leiden is de Van Duivenbodestraat naar hem vernoemd. Willem (Speelman) van Duyvenbode verhuisde later naar de Bollenstreek. Nog steeds wonen daar veel mensen met de achternaam Van Duyvenbode, Van Duijvenbode, Van Duivenbode of spellingvarianten daarop. Een groot aantal van hen hebben deze Leidse held als voorvader.

