Dit restaurant in Leiden hoort bij de beste 100 restaurants van Nederland!

In den Doofpot

De chefs van In den Doofpot kunnen met recht trots zijn op hun prestatie. Het restaurant staat op de 84ste plaats. Een paar opmerkingen uit het commentaar van de vakjury, die ten eerste lovend is over het interieur ”Het is telkens weer een feestje om te lunchen of te dineren in de sfeer van toen.” Ook chefkok en mede-eigenaar Patrick Brugman krijgt complimenten: ”Hij slaagt erin aansluiting te vinden bij de nieuwe generatie koks met hun eigentijdse interpretaties van de klassieke- en de wereldkeuken.” Overigens is het geen totale verrassing dat In den Doofpot in de lijst staat. Ook vorig jaar heeft deze zaak een plekje in de top 100 bemachtigd.

Knappe prestatie

Wij namen even contact op met In den Doofpot om hen te feliciteren. We spraken één van de eigenaren, Anton Verschelling. Die was natuurlijk erg blij met het nieuws. ”We staan al een aantal jaar in de top 100, maar het blijft altijd het spannend. De beoordeling is op basis van een soort mysterieguest, dus het is altijd spannend hoe dat uitpakt,” aldus Anton. ”Dat wij weer in de lijst staan voelt als een enorme waardering. Het is een prijs van vakgenoten en de Lekker500 wordt door veel chefs gelezen.”

Hoe blij Anton ook is met de winst, het vieren moet even uitgesteld worden. ”Dat gaan we nog wel doen, maar het is momenteel zo druk dat het even tot het eind van de week moet wachten,” lacht hij. Voordat we ophangen vragen we hem uiteraard nog even snel naar zijn eigen favoriete gerecht van In den Doofpot. ”Iedereen die bij ons komt eten krijgt een amuse gemaakt van haring en wittebrood. Dat vind ik een heel knap gerecht waarin allerlei smaken samenkomen en het is een ode aan Leiden.”

Ander Leidse restaurants

In den Doofpot is volgens de jury niet het enige restaurant dat een bezoekje waard is! Ook onder andere La Diva, Wielinga en the Bishop staan in de Lekker500. Meer restauranttips? Bekijk dit lijstje met jullie favoriete restaurants!

Zo ontstaat de Lekker500 De Lekker500 is een restaurantgids en wordt sinds 1977 jaarlijks uitgegeven. Een onafhankelijke jury beoordeelt de restaurants op verschillende kenmerken: verrassing, expertise en natuurlijk culinaire kennis. De allerbeste restaurants van Nederland krijgen een plaatsje in de top honderd. Daarna worden de restaurants willekeurig genoemd en is er dus geen specifieke ranking meer.