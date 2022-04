Dit zijn de tien beste uitjes in Leiden volgens Tripadvisor

Op zoek naar een leuk uitje in Leiden, maar zit je om inspiratie verlegen? Of ben je gewoon benieuwd wat anderen van onze Leidse attracties vinden? Dit is de top tien van leukste uitjes op Tripadvisor.

Museum de Lakenhal

Op nummer tien van dit lijstje: Museum de Lakenhal. Beeldende kunst, geschiedenis en natuurlijk de kunstnijverheid van onze stad: je vindt het op deze plek. Dit museum staat aan de Oude Singel.

Naturalis Biodiversity Center

De opvolger in dit lijstje is Naturalis. Hier kun je alles ontdekken over de natuur van vroeger en van nu. Een populair uitje voor jong en oud!

De muurgedichten van Leiden

Op nummer acht in de lijst van beste attracties in Leiden, staat geen museum. Dit plekje is namelijk bestemd voor de muurgedichten van Leiden. Een leuke bezienswaardigheid waarvoor je geen ticket hoeft te kopen. Je hoeft alleen maar door de stad te lopen!

De Burcht

Dan komen we aan bij plek nummer zeven: de Burcht. Een bezienswaardigheid van grote historische waarde én met een prachtig uitzicht.

De Markt

De volgende attractie in het lijstje is de markt. Welke markt Tripadvisor hier nu precies mee bedoelt, wordt niet gespecificeerd. Maar goed, Leiden is natuurlijk ook van alle markten thuis!

Molenmuseum de Valk

Dan komen we aan bij plek nummer vijf, die is bestemd voor Molenmuseum de Valk. Een leuk uitstapje in het centrum van Leiden! Wil je alvast online een kijkje nemen in het museum? Check dan dit artikel!

Rijksmuseum Boerhave

Plek nummer vier: Rijksmuseum Boerhave. Een museum gewijd aan de belangrijkste uitvindingen in de wetenschapsgeschiedenis. Iets om trots op te zijn!

Museum Volkenkunde

Dan komen we aan bij de top drie! En op nummer drie is geëindigd: Museum Volkenkunde. Dit ruime museum met telkens wisselende tentoonstellingen, is een populair uitje voor bezoekers uit het hele land en zelfs de hele wereld.

Hortus Botanicus

De één na beste attractie volgens tripadvisor… Het Hortus Botanicus! De oudste botanische tuin van Nederland, natuurlijk een bezoekje waard.

Rijksmuseum van Oudheden

Tromgeroffel… Het Rijksmuseum van Oudheden staat bovenaan in dit lijstje! Volgens Tripadvisor is dit de beste attractie van Leiden. Het museum heeft een brede collectie met objecten uit het oude Egypte, de Klassieke wereld, het vroege Nederland en nog veel meer!

