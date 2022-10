Drie mannen vast voor woningoverval Leiden

Prijswin­nen­de Belgische film Close gaat deze maand vier Nederland­se filmfesti­vals openen

De Belgische hitfilm Close van regisseur Lukas Dhont is eind oktober en begin november de opener van vier grote Nederlandse filmfestivals. Het drama, dat in Cannes een van de belangrijkste prijzen won, opent het Leiden International Film Festival, het Cinecitte Film Festival in Tilburg, de Hoornse Filmdagen en het Filmfestival Alkmaar. Daarnaast is Close te zien op het Noordelijk Filmfestival in Leeuwarden.

