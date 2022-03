Dronken man verwondt zichzelf door eigen ruit in te slaan

Door indebuurt Leiden Vroeger bij Minerva: moed, eendracht en trouw, maar ook ‘bilnaadad­jes’ en hete centen

In het pand hierboven aan de Breestraat in Leiden is de Sociëteit Minerva gevestigd. Het is het onderkomen van de oudste studentenvereniging van Leiden: Minerva uit 1839. Minerva is de Romeinse God van de wijsheid. Studenten en wijsheid, geeft dat altijd een match? Onze vertelvader Willem dook in de verhalen van Minerva en kwam ‘hete centen’ en ‘bilnaadadjes’ tegen. Maar ook ‘moed, harmonie en trouw’.

