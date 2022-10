Een mummie in Leids museum, in hoeverre kan dat nog?

Omdat het vrijdag een eeuw geleden is dat in Egypte een traptrede werd ontdekt die later leidde naar het graf van farao Toetanchamon, presenteert het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden een maand lang activiteiten die met de sensationele vondst te maken hebben. Daaronder is op 28 november een discussie tussen allerlei wetenschappers over het omgaan met archeologische menselijke resten. Het gesprek hierover leeft op nu musea in brede zin druk bezig zijn met veranderend collectie- en tentoonstellingsbeleid.