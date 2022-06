Feestelijke opening vernieuwd Havenplein

Over de herinrichting is lange tijd gediscusieerd in Leiden. Nu is het resultaat zichtbaar. Daarbij vallen nieuwe bomen, meer terrasruimte en de gebogen afbakeningen van straten en perkjes op. Op Leidse sociale media wordt echter teleurstellend gereageerd op het feit dat er in de nieuwe gedaante toch een aantal parkeerplaatsen is gebleven.