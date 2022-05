Fietser en scooterbestuurder gewond bij botsing in Oegstgeest

Lichaam dat donderdag gevonden werd is van Etnel Eduard Parami

Het lichaam dat donderdag is gevonden in een slootje langs tuinvereniging Ons Buiten is het lichaam van de vermiste Etnel Eduard Parami (52). Parami is sinds 10 mei vermist. Dat bevestigen familieleden van de man op Facebook, schrijft Sleutelstad.

20 mei