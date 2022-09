Fietser gewond bij aanrijding met bedrijfsbus op kruising in Voorschoten

Lachgas en ballonnen gevonden na botsing bakwagen tegen boom in Leiderdorp

Een bestuurder van een bakwagen is in de nacht van zaterdag op zondag in botsing gekomen met een boom op de Persant Snoepweg in Leiderdorp. In de buurt van van het ongeval vond de politie een lachgasfles. Volgens omstanders zou die door de bestuurder na het ongeval in de berm zijn gegooid. In het voertuig zelf zijn ballonnen gevonden, meldt Sleutelstad.

22 augustus