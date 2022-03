Fietsster geschept in Sassenheim, slachtoffer ernstig gewond

Terrein PostNL in Sassenheim afgesloten om gevaarlij­ke stoffen, medewerker onwel

Het terrein van PostNL aan het Einsteinpark in Sassenheim is gisteravond enige tijd afgesloten. Twee gevaarlijke vloeistoffen kwamen met elkaar in aanraking. Eén persoon is onwel geworden. Dat meldt het Leidsch Dagblad.

21 september