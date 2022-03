Fietsster komt hard ten val door openslaande autodeur in Leiden

Politie zoekt in Nieuwe Rijn opnieuw naar bewijsmate­ri­aal over omgebrach­te Esmee (14)

Duikers van de politie zijn donderdagmiddag opnieuw in de Nieuwe Rijn in Leiden het water ingegaan op zoek naar bewijsmateriaal in de zaak rond de dood van Esmee (14) uit Hazerswoude-Rijndijk.

10 maart