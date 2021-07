Gaswolk boven wijk Voorschoten: school en huizen ontruimd

Wist-juh-dat­je: dit is de functie van de stenen paaltjes op straat in Leiden

3 juli Je kunt er overheen springen, lelijk je knie stoten of je loopt er gewoon lekker omheen: de paaltjes op de stoepen in Leiden. Maar, wat doen die paaltjes daar eigenlijk? Waarom zijn ze daar neergezet? We leggen het je uit.