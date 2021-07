Gaswolk boven wijk Voorschoten: school en huizen tijdelijk ontruimd

12 maanden, 12 marathons in 12 provincies: ‘Ik kom op de gekste plekjes uit’

21 juni Twaalf, met dat cijfer heeft ze niet zo veel. Maar toch rent ze twaalf marathons in twaalf maanden en in twaalf provincies. De Veenendaalse Sanne Heymann is nu halverwege en nog lang niet moe. Flevoland staat binnenkort op het programma.