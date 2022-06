Geen treinen tussen Leiden en Den Haag door aanrijding

Vakjury kiest ‘retegrap­pi­ge’ Stefan Hendrikx als winnaar van het Leids Cabaret Festival

Stefan Hendrikx is de winnaar van de 43ste editie van het Leids Cabaret Festival. Hij ontving zaterdagavond in de Leidse Schouwburg de juryprijs voor zijn optreden. Voor het eerst in de geschiedenis van het evenement wonnen alle drie de finalisten een prijs.

