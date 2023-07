Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Leiden vandaag

fotoserie Bij de kapper, voor het stoplicht en met Macron: 12 foto’s van Mark Rutte in Den Haag

Mark Rutte is in zijn twaalf jaar als premier op veel bijzondere momenten, over de hele wereld, door fotografen vastgelegd. Maar de Hagenaar werd vaak ook in zijn eigen stad gespot. Tijdens campagnevoeren, fotomomentjes of gewoon op de fiets naar werk. Wij vonden wat foto’s van de afzwaaiende premier in de hofstad.