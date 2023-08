Youri (19) verloor zijn oog door potje midgetgolf: ‘Hij sloeg zijn stick naar achter, zo in mijn rechteroog’

Het zal je maar gebeuren. Je gaat met vrienden gezellig een partijtje midgetgolfen en na afloop ben je een oog kwijt. Het overkwam Youri Schutte. De talentvolle handballer vreesde even voor zijn carrière in de topsport, maar knokte zich over alle tegenslagen heen.