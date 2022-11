Gewonde bij botsing tussen twee auto’s in Leiden

Tweedaags Alphense festival Los Gezelligi­tos was een succes: ‘Een hoop enthousias­te reacties ontvangen’

Het nieuwe tweedaagse Alphense festival Los Gezelligitos heeft afgetrapt met zo’n 1400 bezoekers per avond. De organisatie had gehoopt op een iets hoger aantal, maar ‘met de sfeer was niets mis’.

20 november